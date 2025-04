La critica: “Palladino non ha dato gioco. Dichiarazioni sconcertanti nel post”

"Contro il Parma è arrivato un punto inutile. Non mi è piaciuto l'atteggiamento di Palladino, cambi ruolo per ruolo, poco coraggio, le dichiarazioni del post sono sconcertanti, non so se dettate da Palladino o iniziativa di Citterio. Si può anche perdere con il Parma, ma almeno devi rischiare. Ormai abbiamo capito che questa squadra non riesce a giocare con le piccole, Palladino non è riuscito a dare un gioco alla squadra. Lui con le big sa come fare, dato che il gioco lo impostano gli altri. I cambi sono stati tutti sbagliati, un giocatore come Gudmundsson anche se non tocca palla non lo togli, è l'investimento più importante di quest'estate e lo voglio in campo. Fagioli è uno dei migliori in Italia e sono contento che sia a Firenze. A questo punto spero di vincere la Conference"