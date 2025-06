L. Oliveira: “Gudmundsson da tenere. Tensioni coi tifosi? C’è un’unica soluzione”

Tra Pioli e i nuovi scenari di mercato: per l'ex viola c'è un'unica soluzione possibile per smorzare le tensioni tra tifosi e società

Gudmundsson merita di restare? Il ragazzo non ha dimostrato le sue qualità e per questo non ha convinto. E' vero che ci sono stati diversi problemi, dalle vicende extra-campo alla preparazione non ottimale, ma poteva e doveva fare di più. Credo però che dovrebbe restare a Firenze e far vedere a tutti di cosa è realmente capace.