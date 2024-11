Kouamé: “Voglio arrivare in doppia cifra. Non segnare è dura”

Sono arrivato in Italia a 16 anni; il Prato era venuto a fare scouting in Costa d'Avorio, ho fatto un provino e lì ho incontrato il presidente, Paolo Toccafondi. Sono subito entrato a partita in corso, ho segnato e abbiamo vinto 3-2. A fine partita mi ha detto che mi avrebbe portato in Italia. Visto, passaggi burocratici e alla fine sono arrivato. Non avevo mai viaggiato da solo e mai ero stato così lontano dalla mia famiglia. In Italia ho trovato un gruppo di amici e loro sono diventati la mia famiglia.