Kean: “Sto scoprendo Firenze, la gente tiene tanto al calcio”

Intervenuto al Tg1, il bomber viola Moise Kean ha parlato così del momento viola: "Nuovo album? Da quando ero piccolo sono sempre stato per strada con gli amici, un po' giocavamo a calcio e un po' freestyle. Avere avuto vicino giocatori come Mbappe e Neymar ti aiuta, impari anche se non vuoi anche solo guardandoli. Legame con Firenze? La sto scoprendo, mi sto trovando bene, la gente è calda e ci tiene tanto al calcio: mi piace".