Julio Sergio: “Non è una sorpresa che De Gea abbia scelto la Fiorentina”

"De Gea potrà dare un contributo importante alla Fiorentina in termini di esperienza e prestazioni. Ma arriveranno altri giocatori come lui, perché è una società strutturata, ha un centro sportivo che ho visitato ed è tra i migliori al mondo, poi Firenze è una città fantastica, tutti questi ingredienti porteranno la Fiorentina a fare molto presto un salto di qualità. Non è una sorpresa che De Gea abbia scelto la Fiorentina. Un anno fermo? Non è stato sul divano a guardare la tv, si è allenato e riprenderà presto la migliore forma. Ma già il fatto che si sia messo in discussione dopo tutta la carriera che ha è un segnale positivo. Una società come la Fiorentina deve avere due portieri forti, poi sarà Palladino a scegliere chi far giocare tra De Gea e Terracciano".