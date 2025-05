Italiano: “La Fiorentina è stata brava. Oggi mi sono emozionato”

Dopo la sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina nella sua prima da ex al Franchi, Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN, lasciandosi andare a parole cariche di affetto verso l’ambiente viola:

"Sono stato splendidamente tre anni qui e ho avuto un grande rapporto con tutti, soprattutto con la Curva Fiesole. Per me è stato doveroso il saluto, così come per il mio vice che è di Firenze. Conoscere questa gente e lavorare qui in diverse stagioni è stato molto bello. Peccato non aver alzato un trofeo insieme a questi tifosi: io qui sono stato benissimo e mi sono emozionato."