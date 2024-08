Italia 7 – In onda Salotto Viola in streaming su Violanews, ospite Sonetti

In onda dalle 19.30 e in streaming anche su Violanews la striscia quotidiana di Italia 7 dedicata alla Fiorentina

Nonostante la giornata di Ferragosto il Salotto Viola, striscia quotidiana di Italia 7 dedicata alla Fiorentina andrà in onda regolarmente dalle 19.30 alle 20. Conduce in studio Massimiliano Mugnaini che avrà come ospiti il nostro direttore Saverio Pestuggia e l'ex tecnico Nedo Sonetti sempre pronto al commento arguto e pungente.