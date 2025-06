Il preparatore: “Dzeko azienda di se stesso. Ecco come ci si tiene così in forma”

Secondo Ciullini, l’idea della Fiorentina è chiara: utilizzare Dzeko come risorsa per spezzoni di partita , gestendone i carichi e valorizzando la sua esperienza.

Il preparatore ha poi sottolineato come oggi i calciatori di alto livello si comportino come veri e propri atleti-azienda :

“Dzeko ha fatto di se stesso un’azienda. Si cura in tutto, è sempre in forma, ma bisognerà vedere come reagirà entrando dalla panchina, perché non è mai stato il suo ruolo. Alcuni fanno fatica a entrare in ritmo, ma la sua mentalità da campione può fare la differenza”.