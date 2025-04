Il doppio ex: “Che ricordi lo spareggio col Perugia. Spero nella Conference”

Il doppio ex Davide Carrus ha ricordato i suoi momenti in maglia viola al Pentasport di Radio Bruno

In occasione di Cagliari-Fiorentina il Pentasport di Radio Bruno ha intervistato Davide Carrus . Il doppio ex ha parlato così della sfida e dei suoi ricordi:

"Ho un ricordo fantastico della Fiorentina, arrivai all'ultimo giorno di mercato di gennaio. Una squadra che venne rifatta per cercare di tornare in Serie A. Ho dei ricordi fantastici della gante e dello spareggio contro il Perugia. Speriamo che quest'anno la squadra vada bene in coppa, si meritano un trofeo. In campionato hanno la possibilità di entrare in Europa, e ho visto che hanno un calendario importante. Lavorare nel Cagliari per noi sardi è un onore, lavoro nell'under 15 e mi sono tolto tante soddisfazioni. La salvezza del Cagliari e la vittoria di un trofeo della Fiorentina sarebbe il mio augurio"