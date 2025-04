Il doppio ex Cecconi: “Empoli con l’acqua alla gola. Viola, Europa possibile”

Doppio ex di Fiorentina ed Empoli, ai microfoni di Radio SportivaLuca Cecconi ha parlato così dell'importanza della sfida di oggi al Franchi: "Da doppio ex tifo affinché entrambe possano raggiungere i rispettivi traguardi, l'Europa per la Fiorentina e la salvezza per l'Empoli. Ma se i viola possono ancora rimediare in caso di risultato negativo, la classifica degli azzurri impone loro bottino pieno. Le squadre in fondo alla classifica sono racchiuse in pochi punti ma il peso in queste ultime giornate è doppio".