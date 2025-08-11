Dopo il mancato riscatto della Fiorentina, Yacine Adli ha dovuto un'altra dura decisione di Massimiliano Allegri, il quale ha deciso di non puntare su di lui al Milan. Una scelta che fa discutere, soprattutto il giornalista Guida D'Ubaldo. Queste le sue parole a Radio Sportiva:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Il commento: “Non capisco la decisione del Milan su Adli”
altre news
Il commento: “Non capisco la decisione del Milan su Adli”
Il pensiero del giornalista di casa rossonera, Guido D'Ubaldo, a Radio Sportiva, sulla decisione di Allegri su Yacine Adli
N0on capisco questa rottura con un calciatore che in passato ha avuto anche un buon rendimento. Probabilmente c'è qualche motivo di carattere comportamentale nella decisione presa, altrimenti non me lo spiego. Adli è ancora giovane, è un peccato che non possa avere un'altra possibilità in una squadra di un certo livello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA