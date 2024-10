Guetta: “Sottil è un giocatore perso. Capitano a girare? No. Vi spiego perché”

Sulla possibilità di un capitano a girare

"Capitano? Il calcio ha qualche regola da seguire. La fascia di capitano non deve girare, ce ne vuole uno. Per quanto riguarda De Gea, non sono d'accordo che possa farlo lui. Primo perché fa il portiere, secondo perché non parla bene l'italiano. Inoltre, non possiamo innamorarci così di un calciatore dopo poche partite e dargli la fascia. Biraghi ha tante stagioni alle spalle con la maglia viola, gli altri no. Il capitano a girare secondo me non è una soluzione".