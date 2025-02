Guetta: “Sono contrario all’esonero di Palladino. Chi prendi ora?”

David Guetta non approva un eventuale esonero di Palladino. Il problema sarebbe trovare un suo successore

"Io sono contrario rispetto all'esonero di Palladino. Il pensiero di cambiarlo ci può anche essere, ma con chi lo cambi a 13 giornate dalla fine? Non puoi giocare a Milano con Richardson e Parisi, con i più bravi in panchina. Le lacune iniziali della Fiorentina sono state colmate da Bove, che ha giocato in due ruoli alla De Rossi. Penso che Palladino sappia che deve fare di più"