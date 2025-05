Guetta: “Serve dialogo tra la Curva e la società. Muro contro muro deleterio”

"Credo che serva qualcuno che faccia da ponte tra la parte più calda della tifoseria e la società. Dovrebbe essere la società di fare un passo avanti per cercare di dialogare con i tifosi, come i padri fanno con i figli. La Curva Fiesole è fondamentale per la Fiorentina, ma non sono solo loro i tifosi della Fiorentina, nessuno ha più diritto di un altro tifoso. La Curva Fiesole è una minoranza rispetto al milione di tifosi viola in tutto il mondo, ma non si può neanche far finta che la Curva Fiesole non esista e la Fiorentina dovrebbe dialogarci. Serve un lavoro sotterraneo, quello che in passato veniva portato avanti da Joe Barone, ora non so chi dovrebbe occuparsene, forse Ferrari. Bisognerebbe fare tutti un passo indietro.