Parole dure quelle di David Guetta dopo la sfida della Fiorentina contro il Polissya. Guetta non ha usato giri di parole per commentare la prestazione viola:
Guetta: “Prestazione sconcertante. Dzeko non correva, Gud deludente”
“A me le gambe non sono tremate. La prestazione è stata sconcertante. Non si può tenere conto di quanto successo nei primi 80 minuti. Io pretendo che Gudmundsson faccia la differenza, soprattutto contro avversari di questo genere. E' stato deludente”
Un’analisi che tocca anche i singoli, a partire da Dodò, protagonista nel finale ma giudicato opaco per gran parte del match:
“Il bello del calcio è questo: prima del gol era irriconoscibile.”
Sferzata anche per i veterani:
“Dzeko? Arriva al 6 solo grazie al gol. In campo non correva.”
Guetta non risparmia nemmeno i giovani, sottolineando l’errore di Comuzzo:
“È attore non protagonista del pasticcio.”
Infine, un appunto su De Gea, che non convince tra i pali:
“È la seconda insufficienza che prende in quattro partite. Non so…”
