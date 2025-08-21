Dopo il convincente 0-3 ottenuto dalla Fiorentina sul campo del Polissya, David Guetta ha analizzato così la prestazione dei viola, soffermandosi su diversi protagonisti della serata europea.
Guetta: “Kean incomprensibile, Fagioli insufficiente. Ndour la nota lieta”
"La nota più positiva è Ndour - ha sottolineato Guetta. Pioli ha saputo leggere bene quanto bene questo ragazzo si è allenato nell'ultimo periodo». L’elogio al giovane centrocampista mette in evidenza la crescita di un profilo che sembra poter trovare sempre più spazio nello scacchiere viola.
Non sono mancati però i rimproveri, in particolare nei confronti di Moise Kean: "Non riesco a dare un senso alla gomitata di Kean. In una partita del genere, dare una gomitata del genere...". Un episodio che, secondo Guetta, rischia di macchiare una gara che la Fiorentina aveva in pieno controllo.
Sul fronte delle valutazioni, il giornalista ha commentato anche la prova di Gudmundsson: "Ero indeciso tra il 5,5 e il 6. Ma ha fatto un gran gol".
Più severo, invece, il giudizio su Nicolò Fagioli: "Secondo me Fagioli oggi non arriva alla sufficienza".
