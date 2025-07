Guerini: “Pioli può competere per la Champions. Sottil? Vi dico la mia”

"Ancora non è facile dare un giudizio. Bene che arrivino in amichevole le squadre forti da affrontare così sarà più facile capire se e quali sono i problemi all'interno della squadra. Solo così puoi migliorare".

"Con Montella arrivammo tre volte quarti senza entrare in Champions... Credo che possa competere per l'Europa più prestigiosa di tutte. Serve partire bene, serve la carica di Firenze. E serve anche un pizzico di fortuna".

"Certo che possono fare la differenze. Non solo dal punto di vista professionale ma anche umano. Possono farti crescere, possono far crescere tutti i loro compagni. De Gea è un fenomeno, Gosens un leader autentico, Dzeko dubito che sia venuto in vacanza".

Gli effetti del Viola Park

"Basterebbe fare un sondaggio tra tutte le società di Serie A (e non solo) per rendersi conto di quanto sarebbe elevata la percentuale di riscontri positivi. Come si fa a svilire l'importanza di avere un centro sportivo imponente come quella Fiorentina. Poi bisogna investire anche sulle persone che guidano questo centro sportivo. Sulle figure professionali che gravitano all'interno della struttura, sugli uomini che allenano".