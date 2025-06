Guerini: “Pioli persona giusta. Darei il settore giovanile in mano a Prandelli”

Vincenzo Guerini , ex tecnico e dirigente viola, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, commentando con lucidità l’attuale momento della Fiorentina e il possibile arrivo di Stefano Pioli in panchina.

"Pioli ha l’esperienza giusta" – “Ha visto tutto nel calcio, è pronto per una piazza come Firenze. Ma nella Fiorentina, spesso, la comunicazione è poco chiara. Mi auguro che Pioli venga ascoltato davvero e che possa costruire lui la squadra. Deve farsi sentire, deve avere voce forte nel progetto”.

"Serve identità: Prandelli nei giovani" – Guerini ha poi lanciato una proposta importante per il settore giovanile: “Fossi nella Fiorentina, affiderei il vivaio a Cesare Prandelli. È la persona giusta per creare prima l’uomo e poi il calciatore. Serve un’impronta forte anche lì”.

"Badelj team manager? Dipende dall’allenatore" – Sull’ipotesi di Milan Badelj come figura di raccordo tra campo e società, Guerini è cauto: “È un ragazzo serio, ma a decidere deve essere l’allenatore. Il rapporto tra tecnico e club manager è fondamentale: devono scegliersi a vicenda”.

"Montella? Ho dato il mio contributo" – Infine un ricordo personale: “Nel suo primo anno da allenatore, ho cercato di dargli qualche spunto come team manager. Credo di avergli dato una mano all’inizio, poi ha saputo camminare con le sue gambe. In quell’esperienza ci ho messo tutto me stesso”.