Vincenzo Guerini, club manager della Fiorentina dal 2011 al 2016, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Guerini: “Fiorentina, finalmente un progetto. Tridente? Si, ma a una condizione”
news viola
Guerini: “Fiorentina, finalmente un progetto. Tridente? Si, ma a una condizione”
Le parole dell'ex club manager della Fiorentina Vincenzo Guerini
Pioli è venuto perché ha avuto delle garanzie e fin qui la Fiorentina si è mossa bene. C'è la mano di Pioli che ha indirizzato i movimenti di mercato. C'è tempo per completare le cose, ma finalmente c'è un progetto. Le squadre vincenti sono quelle che costruiscono con giocatori di fantasia che attaccano, ma anche con quelli che difendono.
L'obiettivo della Fiorentina—
Si vede che la Fiorentina ha un progetto, che vuole alzare il livello senza accontentarsi. Sarebbe molto bello poter lottare per tentare di arrivare in Champions. Vuol dire che tra un anno, con dei ritocchi, puoi competerla. Vincere un trofeo è molto difficile, sarebbe importante fare bella figura.
Il tridente—
Non è troppo se c'è compattezza nella squadra. Se questi tre giocatori si convincono che lavorano per la squadra perché no. Se non si sacrificano diventa un problema. Hanno voluto tenere Kean, hanno preso Dzeko, per Gudmundsson potrebbe essere il suo anno. A Firenze ci si può divertire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA