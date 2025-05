Guerini: “ACF deve gestire meglio la comunicazione con i tifosi. Sarri perfetto”

Ai microfoni di Italia7, durante l'edizione del "Salotto", è intervenuto l'ex viola Vincenzo Guerini. Le sue dichiarazioni: Se lo sarebbe mai aspettato l'addio di Palladino? "No, non me lo sarei mai aspettato. Soprattutto dopo il rinnovo. Sono successe cose che noi non possiamo sapere. Un fulmine a ciel sereno che non può non sollevare diverse questioni".