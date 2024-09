Gudmundsson, le date del processo e cosa cambia lato Fiorentina per il riscatto

Saranno settimane molto importanti, sul piano personale, per Albert Gudmundsson: l'islandese, acquistato in estate dalla Fiorentina, deve presenziare in Patria ad un'udienza relativa all'accusa formulata nei suoi confronti di "cattiva condotta sessuale". L'udienza è prevista per giovedì 12 settembre, e il giocatore si recherà in Islanda, accompagnato da un preparatore fisico, qualche giorno prima. Gudmundsson si terrà pronto per un eventuale esordio in viola domenica contro l'Atalanta.