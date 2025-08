Gudmundsson, Dzeko e Kean insieme dal 1’: la Fiorentina testa il tridente pesante

Contro il Nottingham Forest, la Fiorentina schiera dal 1’ Gudmundsson, Dzeko e Kean. Buona prova generale in vista della Conference.

Contro un avversario di livello come il Nottingham Forest, la Fiorentina ha offerto una prova incoraggiante, chiudendo la sfida sullo 0-0 ma mostrando segnali positivi in vista del debutto ufficiale in Conference League, il 21 agosto.