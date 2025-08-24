Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Gudmundsson: “Dobbiamo saper soffrire. Pioli? Devo capire ancora il suo gioco”

news viola

Gudmundsson: “Dobbiamo saper soffrire. Pioli? Devo capire ancora il suo gioco”

Gudmundsson: “Dobbiamo saper soffrire. Pioli? Devo capire ancora il suo gioco” - immagine 1
Gudmundsson al termine della gara contro il Cagliari
Redazione VN

Albert Gudmundsson, numero 10 della Fiorentina, ha parlato al termine di Cagliari-Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

Cosa non ha funzionato? Sappiamo che non sarebbe stato un match facile, noi non siamo stati capaci a soffrire fino alla fine. Ma il pareggio lo considero un risultato giusto. Il gioco di Pioli? Ancora dobbiamo capire cosa ci chiede. Io mi devo liberare nelle zone del campo e quindi mi devo muovere tanto. E a Cagliari non è facile farlo. La mia stagione? Non mi devo esaltare per un assist e un gol, ma quest'anno ho fatto tutta la preparazione. Quello che conta adesso è fare bene per la squadra.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA