Albert Gudmundsson, numero 10 della Fiorentina, ha parlato al termine di Cagliari-Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Gudmundsson: “Dobbiamo saper soffrire. Pioli? Devo capire ancora il suo gioco”
news viola
Gudmundsson: “Dobbiamo saper soffrire. Pioli? Devo capire ancora il suo gioco”
Gudmundsson al termine della gara contro il Cagliari
Cosa non ha funzionato? Sappiamo che non sarebbe stato un match facile, noi non siamo stati capaci a soffrire fino alla fine. Ma il pareggio lo considero un risultato giusto. Il gioco di Pioli? Ancora dobbiamo capire cosa ci chiede. Io mi devo liberare nelle zone del campo e quindi mi devo muovere tanto. E a Cagliari non è facile farlo. La mia stagione? Non mi devo esaltare per un assist e un gol, ma quest'anno ho fatto tutta la preparazione. Quello che conta adesso è fare bene per la squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA