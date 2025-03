Graziani: “Ora continuità. E poi giocavamo con la peggiore Juve della stagione”

Attenzione a non esaltare troppo questa vittoria: mancano ancora nove giornate. Certo, con questo successo ci siamo riportati in una buona posizione in classifica, ma ora serve continuità. La bilancia non può più oscillare tra alti e bassi: d’ora in poi voglio vedere stabilità. Palladino ha tra le mani una squadra di grande valore, una Porsche più che una Ferrari, ma adesso deve dimostrare di saperla guidare. Ha a disposizione tante opzioni e tanta qualità, con giocatori come Mandragora e Cataldi che stanno ritrovando la loro migliore condizione. È il momento di affrontare il finale di stagione con fiducia. Oggi la Fiorentina ha il potenziale per battere chiunque, ma anche il rischio di perdere contro chiunque. Per questo, non considero questa la partita della svolta: abbiamo vinto contro la peggior Juventus della stagione, una squadra che in campo è sembrata arrendevole. Bisogna tenerne conto. Oggi celebriamo la vittoria, ma domani, se le cose dovessero andare male, non possiamo subito passare a processi e critiche esagerate. Serve equilibrio, dentro e fuori dal campo.