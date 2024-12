Graziani: “L’affare vero sarebbe Pellegrini. Faresti il salto di qualità”

"Io a questa fase di Conference do un 7, in campionato sei in una posizione di strepitosa. A inizio anno nessuno si sarebbe aspettato una classifica simile, senza soffrire non si va da nessuna parte. In campionato il voto è altissimo, un 9 pieno, solo perchè non potevo dare 10. Per me Pellegrini della Roma sarebbe un affare, lui viene via da lì. Con lui hai fatto un bel salto di qualità. La Roma pur di darlo via farebbe di tutto, tanto comandano i giocatori, se vuole venire a Firenze la trattativa sarebbe fattibile. Oramai alcuni giocatori nella capitale non possono più giocare. A noi serve anche un esterno rapido che sappia fare 5-6 gol"