Graziani: “Kean? Sì se sta bene. Palladino? Da sfruttare fattore entusiasmo”

Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Ciccio Graziani ha parlato così del momento viola: domani a Siviglia l'andata della semifinale di Conference League. "Meglio lo stadio pieno d'entusiasmo, carica anche te... Almeno a me faceva questo effetto, quando c'è passione e tifo è meglio perché ti rafforza. Il Betis è una buonissima squadra, ma lo è anche la Fiorentina, serve la consapevolezza che domani è la "prima finale" e giocandola fuori casa si può pensare a fare una buona fase difensiva e sfruttare le ripartenze. Sicuramente il Betis spingerà per sfruttare il fattore campo, quindi ci sarà da concedere poco spazio e andare in verticale quando si recupera il pallone".

"Palladino vs. Pellegrini? Bisogna avere rispetto di un tecnico esperto che ha già giocato tante partite del genere e può infondere tranquillità. Ma proprio perché il nostro mister è alla prima esperienza a questi livelli, c'è da sfruttare l'entusiasmo di giocarsi un traguardo importante. E poi la Fiorentina è forte, gli spagnoli non possono buttarsi in avanti a capo fitto, c'è sempre il ritorno al Franchi. Kean? Se sta bene deve giocare, al limite se ha delle difficoltà lo sostituisci quando ha finito la benzina. Deve essere lui a decidere se giocare o meno, io non ho mai detto di no quando un allenatore mi ha chiesto se me la sentissi di giocare".