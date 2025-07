Graziani: “Kean rifletta, Firenze lo ha rilanciato. Serve riconoscenza”

Non sono né fiducioso né preoccupato. Siamo solo spettatori di questa vicenda, e ormai non mi affeziono più ai giocatori. Siamo ancora all’inizio del mercato: è chiaro che la clausola di Kean preoccupi, ma la priorità resta vendere gli esuberi. Non credo che il Napoli vada su Kean: lui vuole centralità, non fare il vice di Lukaku. La Fiorentina non è prigioniera della clausola. Ha già un piano B pronto. Piccoli è un’opzione, ma non basta. Con Kean sogni la Champions, con Piccoli no. United? Non vive un gran momento, ma è un club storico. Io, fossi in lui, ci penserei due volte prima di lasciare Firenze. Quando è arrivato, veniva da zero gol: era una scommessa. Credo sia giusto mostrare anche riconoscenza.