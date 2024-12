Le toccanti parole di Ciccio Graziani, che poi aggiunge: "Le buone notizie su Bove possono essere benzina per la squadra"

Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno stamattina per commentare il malore accusato da Edoardo Bove in campo, con il pensiero che è tornato al 1981 e all'incidente drammatico di Giancarlo Antognoni, rianimato in campo dopo un tremendo scontro con Silvano Martina, portiere del Genoa. Le parole di Graziani: