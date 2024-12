Graziani: “Gumdundsson e Beltran dietro Kean? Sì, ma non in questo modulo”

Gudmundsson e Beltran dietro a Kean ? "Non credo sia impossibile, in certe partite è una soluzione da riproporre. Magari con più equilibrio a centrocampo, in un modulo tipo albero di Natale (4-3-2-1). Un'opzione potrebbe essere quella di abbassare Colpani a centrocampo che può farlo o mettere un mediano in più".

Italiano? "A pelle non mi è mai piaciuto, anche se ho sempre riconosciuto che ha fatto bene a Firenze. Non ha mai vinto nulla, ti hanno voluto bene anche senza aver vinto nessuna delle finali. Un po' di rispetto in più me lo sarei aspettato da parte sua. Le sue parole sono state fuori luogo, in un momento di lutto per Palladino, l'allenatore dirimpettaio che non sedeva in panchina. Per farsi un'immagine ci vuole una vita, per rovinarla bastano trenta secondi".