Graziani: “Gud inseguito due anni, lasciarlo andare ora non ha senso”

Fazzini? "Mi piace, ha ampi margini di miglioramento. Ha grande qualità, sono contento quando si continua ad investire sul calcio italiano. Ce ne sono tanti in Italia, ma non ci investiamo e ci impoveriamo e non va bene. Tutta questa esterofilia comincia a darmi noia, non è per discriminazione. Il trend sta cambiando, ora non costano nemmeno più che dai campionati esteri. Può fare il trequarti, è molto bravo ma non bisogna impiccarsi ai moduli. Gli allenatori come Pioli hanno un idea di calcio, ma sanno sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Se chiede Fazzinisa già come poterlo utilizzare, senza essere schiavi dei moduli".