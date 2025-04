Graziani: “Fiorentina occhio all’atteggiamento. Con il Parma sembrava un’amichevole”

Io mi fido di questa Fiorentina, e spero che possa regalarci la qualificazione all'Europa League. Sarebbe un traguardo straordinario ma vediamo cosa succede da qui a fine stagione. La Fiorentina è nelle condizioni di giocarsi ancora tanto; in ballo ci sono ancora 18 punti, è dura ma ce la giochiamo. Se rimani fuori dall'Europa vuol dire che gli obiettivi non sono stati centrati, e allora Palladino potrebbe essere a rischio. La Fiorentina è in un momento del campionato fondamentale; adesso è vietato sbagliare. La Fiorentina in questo momento ha la possibilità di terminare la stagione in gloria ma allo stesso tempo deve stare attenta; se non ti qualifichi ad una competizione europea hai fallito. A me la Fiorentina piace tanto, da gennaio è migliorata tantissimo, e deve centrare l'obiettivo Europa.