Graziani: “Ecco chi metterei davanti col Como. Fagioli dovrà aspettare”

La logica sarebbe Beltran davanti, con Gudmundsson dietro. Una sorta di 4-3-2-1. Beltran in Argentina era un numero 9, quindi la logica direbbe lui. Zaniolo non ha mai fatto il centravanti, solo in pochissime occasioni. A Milano ti hanno tenuto sempre bassi, cercando il contropiede. Prima o poi gli altri trovano l'episodio. Il Como con la Juve meritava il pari, ma concede piu spazi. A San Siro un punto non sarebbe stato immeritato.

Il mercato: "A centrocampo siamo migliorati, ma Fagioli è arrivato dopo. Per questo forse dovrà aspettare qualche settimana per avere la fiducia di Palladino. Con Adli può tranquillamente giocare, così come con Cataldi. All'inizio i nuovi fanno fatica, tranne Folorunsho che si è inserito subito

Ti arrabbi ma non c'è colpa di nessuno. L'assistente era dall'altra parte, a velocità reale e dura vedere. Qui la tecnologia dovrebbe intervenire, un calcio d'angolo può diventare importante. La tecnologia va migliorata, sennò diventa un problema. Il protocollo è rimasto a 6 anni fa. Per quello che è succeso serve attenzionare tutto, anche queste situazioni. In assenza di Ranieri la fascia la darei è Dodò, si va per anzianità"