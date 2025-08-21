Graziani: “Con l’arrivo di Piccoli la Fiorentina è più forte del Milan”

L’ex attaccante viola Ciccio Graziani, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva parlando di temi legati alla Fiorentina come l'arrivo di Roberto Piccoli:
La Fiorentina ha preso un grande attaccante e ora a maggior ragione bisogna dire che questa squadra è più forte del Milan. I rossoneri hanno per ora solo Gimenez davanti, che ha faticato tantissimo, mentre la Fiorentina ha un sacco di giocatori forti in avanti come Kean, Dzeko, Gudmundsson e lo stesso Piccoli. Il Milan non sta facendo un gran mercato e benché non abbia le coppe, faccio fatica a metterlo tra le prime 6 in classifica.
