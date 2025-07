Graziani: “Celeste perchè non ci hai parlato? Kean può fare ancora di più”

"Io è da ieri pomeriggio che mi sento devastato dentro, una notizia terribile, anche per il modo in cui è arrivata. Indirettamente mi sento anche responsabile, il dono più bello è la vita. Prendere atto di quello che è successo mi duole. Perchè Celeste non ci hai fatto presente cosa avevi? Questo gli dirò quando lo incontrerò in Paradiso. Una persona solare come Celeste non meritava questa fine, e non lo meritavano le persone che gli volevano bene. Non possiamo fare più nulla. Io Celeste l'ho avuto sia come compagno, sia come giocatore. Era sempre solare, educato e rispettoso. L'ho sentito i primi di giugno per um'amichevole di beneficenza, volevo rivederlo qui a Firenze"