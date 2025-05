"Gli allenatori sono importanti, ma chi va in campo è ancora più importante. Sono contento per Italiano, a Firenze si era dimostrato bravo e capace, ma purtroppo non era riuscito a vincere nessuna finale, mentre a Bologna ci è riuscito alla prima. Dobbiamo essere riconoscenti per il suo lavoro alla Fiorentina, il tifoso ragiona più di pancia e fa prevalere l'amarezza.