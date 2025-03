Grassia: “Perchè Spalletti ha tolto Kean? Palladino, ecco cosa devi fare”

"Con l'Atalanta è una gara importante, per tutte e due le squadre. La Fiorentina deve aggraparsi ad un posto in Europa. L'Atalanta non è così vicina alla vetta per le mancate vittorie in casa, così come nelle coppe. La viola invece con le piccole quando doveva fare la partita non è stata così incisiva. Io mi auguro che venga fuori una bella squadra, ma attenzione alle fasce, dove l'Atalanta allarga le difese avversarie. Se Palladino vuole usare la difesa a 3 in fase di non possesso passerà a 5. Kean in nazionale si è battuto come un leone, ma perchè Spalletti ha tolto Kean? Non me lo spiego"