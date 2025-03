Grassia: “Obbligatori 7 punti nelle prossime quattro per inseguire l’Europa”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista di Radio Rai Filippo Grassia ha commentato così le ultime vicende di casa Fiorentina: "Ci mancava altro che segnasse il Lecce, che non fa gol da fine gennaio... Palladino giochi come voglia, ma che metta in campo sempre tre centrocampisti. Continuità? Non si può cambiare modulo e formazione ogni partita, ma serve che ciascuno sia al proprio posto: Adli in mezzo al campo con Fagioli play e Beltran accanto a Kean in attacco. Con il Panathinaikos i pericoli saranno gli stessi del Napoli, ossia l'imbucata in verticale. Ma in Grecia la Fiorentina non può accontentarsi del pareggio perché in caso di vittoria la strada sarebbe abbastanza spianata. Dunque in campo i migliori e qualche piccola modifica domenica al Maradona".