Le parole del giornalista Filippo Grassia ai microfoni di Radio Bruno sulle condizioni della Fiorentina in vista della Conference:
Grassia: "Mi aspettavo un inserimento per Krstovic. Vi dico la mia su Pellegrini"
Il commento del giornalista Filippo Grassia sulla Fiorentina in vista dell'inizio di stagione
La Fiorentina arriva ai playoff di Conference con una formazione già battezzata da Pioli che ha avuto buoni responsi dalla trasferta inglese. Il mercato è fermo, ma Pioli avrebbe bisogno di un paio di giocatori: a centrocampo e un vice Kean. Mi aspettavo che la Fiorentina si inserisse nelle trattative con il Lecce per Krstovic che non ha un costo proibitivo. Poi bisogna vedere se il giocatore se la senta di iniziare le gare dalla panchina.
L'allenatore—
Pioli è un allenatore esperto, non ha bisogno della Fiorentina per crescere. L'Italiano dell'anno scorso una finale l'avrebbe vinta. Deve tanto a Firenze dove il suo valore è aumentato.
Il tridente—
Mi convince ,ma non credo che sia una soluzione da adottare tutta la stagione. Gudmundsson se non gioca più avanti farà fatica a fare coppia con Kean e a segnare. Penso che la Fiorentina giocherà con Fazzini o con un centrocampista in più.
Pellegrini—
Pellegrini è stato uno dei giocatori più universali del calcio italiano. Può essere utile in più ruoli. Il problema è da capire se sia fisicamente integro. Ma i suoi malumori sono dal punto di vista psicologico perché non ha avuto fiducia nemmeno da Ranieri. E per il rapporto che si è spezzato con la tifoseria.
