Graffiedi: “Fiorentina, attacco che fa sognare. Pioli il vero acquisto”

L'ex attaccante della Fiorentina Mattia Graffiedi è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bruno. Le sue dichiarazioni:
L'ex attaccante della Fiorentina si sofferma sul reparto offensivo viola: "Attacco che fa sognare. Pioli il vero colpo di mercato"
Ripartire dall'ossatura dello scorso anno è stata la scelta giusta. Pioli credo sia l'uomo in più di questa Fiorentina; al di là di chi è arrivato e chi arriverà è lui il vero colpo di mercato.
L'attacco viola—
La riconferma di Kean e Gudmundsson sono state fondamentali, in più è stato aggiunto un giocatore d'esperienza assoluta come Dzeko. Il reparto offensivo viola, sulla carta, lascia sereni tutti i tifosi. Dzeko e Kean hanno caratteristiche completamente diverse, Kean può esserti utile anche in ripartenza grazie alla sua velocità, Dzeko è più statico ma dentro l'area fa la differenza. Kean può essere penalizzato? Non credo, avere al fianco grandi giocatori può essere solo un vantaggio. In più Kean deve fare un ulteriore step, e devi saper convivere anche con dei compagni di reparto.
Beltran—
Le aspettative erano molto alte, dal giocatore mi aspettavo qualcosa di più ma non è mai riuscito ad esprimersi. Credo che sia arrivato il momento che le strade si separino.
Il vice Kean—
La Fiorentina deve trovare il profilo giusto, casomai un giovane che può crescere ed imparare dai suoi compagni più esperto. Ma devi trovare un profilo che accetti di trovare poco spazio.
