Sui ricordi in maglia viola

"Dei miei ricordi in maglia Fiorentina? Quando ero a Firenze (stagione 2003-2004 n.d.r.), la stagione non era partita benissimo, fino a gennaio eravamo in difficoltà, ma con il cambio allenatore e il mercato di gennaio riuscimmo a tornare in auge. Mondonico? Era fantastico: arrivò dopo Cavasin in un momento difficile e portò serenità e risultati. Se sento ancora qualcuno di quella Fiorentina? Riganò".