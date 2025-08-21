Gosens nel pre: “Che bella Fiorentina. Basta chiacchiere, adesso parla il campo”

Robin Gosens ha parlato prima della gara tra Polissya-Fiorentina. Ecco le sue parole a Sky Sport:
Sta nascendo una Fiorentina molto interessante, con un allenatore che ci ha portato molta energia positiva. Già oggi vedremo una Fiorentina preparata e pronta. Finora solo chiacchere, adesso si inizia a fare sul serio. Il mio rapporto con Pioli? Un rapporto nato fin da subito, mi ha chiamato prima che firmasse e ci siamo trovati. Parla tanto e si è creata subito una grande sintonia. Mi motiva e voglio ripagare la sua fiducia in campo
