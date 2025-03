Giani: “Alla Fiorentina manca la continuità. Dobbiamo puntare all’Europa League”

Il Viareggio Cup è un evento importantissimo a livello europeo. Per questo alla presentazione ufficiale era presente il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani . Per l'occasione ha parlato anche della Fiorentina, di cui è un noto tifoso. Queste le sue dichiarazioni:

"La partita con la Juventus in certe stagioni è la partita del campionato. Quante volte abbiamo assistito alla Fiorentina che arrivava a metà classifica e con la Juve si giocava il proprio campionato morale. Quest'anno la squadra è buona, manca la continuità. Perdi con il Monza e vai a vincere con la Juventus, io spero che a poco a poco la squadra trovi stabilità. La rosa è di primissimo ordine, basta vedere i panchinari come Adli e Comuzzo. Speriamo di poter disputare l'Europa League, e dell'altro vincere la Conference. Il calcio può consentirci di guardare con speranza al futuro, anche in momenti difficili"