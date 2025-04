Gautieri: “Il centrocampo viola è di livello. Beltran può essere utile”

Il centrocampo della Fiorentina è stato rivoluzionato in questa stagione. Sono stati tanti gli arrivi, e molti impattanti come Fagioli e Cataldi. Di questo ha parlato Carmine Gautieri al Pentasport di Radio Bruno:

"Il centrocampo è italiano, di grande qualità. Un reparto completo, sono dei giovani esperti. Nella gestione della partita possono decidere quando accelerare e quando rallentare. Sono molto contento di Mandragora e Cataldi. Anche Fagioli, nonostante tutto si sta dimostrando un giocatore di livello. Beltran? Tutti dalle punte si aspettano i gol, ma per me è un ottimo giocatore. A partita in corso potrebbe andare bene, poi sappiamo che agli attaccanti basta poco per accendersi."