Gamba: “Kean? Un rimpianto. E Fagioli ha fatto bene a cambiare aria”

"Thiago Motta è stato elusivo nei temi principali in conferenza stampa. C'è un progetto in discussione, e come succede in questi casi si cerca di scaricare le colpe gli uni sugli altri. Anche se Motta ha detto che gli ha fatto piacere di sentire la fiducia della società. La formazione contro la Fiorentina? In conferenza stampa l'unico argomento è stato quanto sarà decisiva la partita contro i viola. Torneranno, comunque Conceicao e Savona. Vlahovic potrebbe tornare dall'inizio, anche insieme a Kolo Muani. Qualcosa cambierà Motta comunque: Nico Gonzalez sta deludendo, quindi potrebbe essere inserito al suo posto Kolo Muani. Kean? Un rimpianto. Tutti erano contenti che fosse andato via, ma gli umori adesso sono cambiati a vedere la stagione che sta facendo. Il suo tempo alla Juventus era finito, però. Aveva avuto occasioni e non le aveva sfruttate. Nessuno lo ha rimpianto per questo all'inizio. Ad un certo momento ci si deve separare. Su Fagioli, invece, il discorso è più complicato. In un primo momento con Motta era andato bene, poi è stato scaricato. Anche nel suo caso, la cosa migliore era cambiare ambiente, e l'aria nuova gli farà bene".