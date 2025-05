R. Galli: “Riscatti da ridiscutere, a cominciare da quello di Gudmundsson”

"Hanno già speso tanto per prenderlo. Se è brava la Fiorentina va a ridiscutere i termini col Genoa per Gudmundsson"

"Potrebbe essere giusto non resettare tutto e buttare via tutto, è andata male la stagione rispetto alle premesse, ma qualcosa nell'arco dell'anno c'è stato. So che è scomodo, è faticoso riprendere i cocci e rimetterli insieme. Sono contrario all'azzerare e ripartire da zero, i rischi ci sono anche in quel caso. Palladino è obbligato a crescere e migliorare, ha dato segnali ma ora deve dare di più".