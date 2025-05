R.Galli: “La Fiorentina sta ritrattando i prestiti. Gudmundsson va tenuto”

"Quando c'è da fare una parata decisiva De Gea c'è, è sempre straordinario. Io gli darei un 8 per questa stagione, ma anche un 9. La difesa della Fiorentina ha delle colpe sul gol, ma le partite sono fatte di episodi. Questa difesa a 3 se la cava bene, poi i singoli qualche errore lo fanno. Parisi sta facendo delle buone cose , si sta sacrificando, può avere delle lacune anche di condizione fisica. Non chiediamo di più a lui in questo momento, per me va bene in questa fase della stagione, spesso si trova a fare degli uno contro uno complessi."

Il reparto offensivo

"Richardson sta sul 5.5-6, il potenziale c'è ma deve essere tirato fuori, aspettiamolo. Su Ndour il giudizio è complesso, a me non è piaciuto soprattutto da esterno. L'unica attenuante che gli do sono i pochi minuti avuti, dovrà far capire dove vuole farlo giocare Palladino. Palladino per me schierando Zaniolo cercava l'effetto provocazione, ricordando i precedenti. Non era facile ieri, ma non ha fatto bene, si è fatto condizionare dal clima. Poi dopo le tensioni della partita ha fatto quello che non doveva fare. Sta trascorrendo un altro anno in nero. La Fiorentina sta ritrattando i prestiti con riscatto non obbligatori, che sia sui prezzi o sulla durata. Gudmundsson se non rimane qui verrà preso da altri sicuramente. Sarebbe un errore non riscattarlo, quando trova la continuità è un fenomeno".