Galli: “La Fiorentina regala sempre un tempo. Serve una vittoria non il bel gioco”

Le paure vanno gestite, se in campo non sei sereno come puoi tentare una giocata azzardata? Dal mercato sono arrivati tanti giocatori nuovi, e non sanno cosa voglia dire giocare a Firenze. Chi conta alla fine è la società; il direttore sportivo deve supportare le scelte del tecnico anche se un giocatore che ha poco spazio si lamenta. Se cos' non è, e il giocatore scende perché lo ha deciso il direttore sportivo, allora i ruoli non sono chiari. Il direttore sportivo deve appoggiare le scelte del tecnico altrimenti diventa il caos.