Galli: “Italiano ha reso protagonista una Fiorentina depressa. Conference non facile”

"Vittoria della Conference League? A Firenze ce lo aspettiamo. I tre anni di Italiano hanno ribaltato la situazione della squadra, che era depressa e si salvava nelle ultime giornate, lui l'ha resa protagonista. Poi c'è stato un cambio drastico con un emergente come Palladino, che sta imparando a fare l'allenatore, perché quando alleni il Monza senza pressioni e con Galliani alle spalle sei tranquillo e sereno, a Firenze la pressione c'è anche quando vinci 3-0 con la Juventus. Qualche errore è stato commesso, ma la squadra è forte. La Conference può essere un obiettivo, ma con Chelsea e Betis non sarà semplice come gli anni passati".