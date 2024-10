Galli: “Ieri raccolto gli errori del Milan. Italiano non avrebbe fatto certi cambi”

Negli studi di Rtv38, l'ex viola Giovanni Galli ha commentato così le ultime vicende di casa Fiorentina: "Ci sono allenatori che a seconda del materiale che hanno a disposizione, riescono a incidere più o meno e a dare un’identità. Palladino in questo momento lo reputo un bravo allenatore, mi aspetto che dopo la vittoria di ieri possa dare la sua impronta. La Fiorentina ieri ha vinto perché ha raccolto quello che ha trovato in campo, sfruttando gli errori del Milan. Mi sono piaciute le sostituzioni nel finale di ieri, coprendosi con Kayode e Biraghi: Italiano non le avrebbe fatte".

Sulla rosa: "A un certo punto della stagione l'allenatore inizia un percorso con 12-13 giocatori, ma allo stesso tempo non puoi tirare la carretta per cinquanta partire e dunque serve integrare la rosa con giocatori pronti a subentrare. Ad oggi però Palladino non sta dando fiducia a tutto il gruppo, le parole di elogio a Sottil non hanno sortito effetto. Il tecnico ha dato già segnali forti a lui, Kayode e Beltran, togliendoli al 58° della partita con il TNS: dopo dieci minuti la squadra vinceva 2-0... La Fiorentina ha trovato il suo regista? Si vede che Adli è un giocatore che in passato era abituato a stare vicino all'area di rigore, ha un piede fantastico e sa far correre la palla per 40 metri. Sa rischiare, se è in fiducia non ha paura di nessuno".