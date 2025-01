Su Bondo e su alcune pedine viola

“Bondo? Non so se è il giocatore adatto per far alzare l'asticella alla Fiorentina. Gudmundsson? Palladino fa scelte che devono essere motivate, non giustificate. Se sta fuori vuol dire che c'è qualcosa che non va. Pongracic? Anche in questo caso c'è qualcosa che non va, perché non si può non sapere niente sulle sue condizioni, considerando che è un calciatore su cui si è puntato molto e ora è ai margini”.